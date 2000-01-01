Товар на распродаже уценили 15%, при этом он стал стоить 1700. Сколько рублей стоил то??ар до распродажи? Мне ненужно решение а из каого учебника эта задачка?
Алгебра
Товар на распродаже уценили 15%, при этом он стал стоить 1700. Сколько рублей стоил то??ар до распродажи? Мне ненужно решение а из каого учебника эта задачка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100%-15%=85% это 1700 руб 2)((1700*100):85=2000 рублей стоил товар до распродажи ИЛИ 1700:0,85=2000 руб
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