Товар на распродаже уценили 15%, при этом он стал стоить 1700. Сколько рублей стоил то??ар до распродажи? Мне ненужно решение а из каого учебника эта задачка?

Алгебра

Товар на распродаже уценили 15%, при этом он стал стоить 1700. Сколько рублей стоил то??ар до распродажи? Мне ненужно решение а из каого учебника эта задачка?

Автор: Гость