Жил на берегу Байкала старик.Однажды видит в окошко,что бежит к избе большой медведь.А за ним гонится стая волков.Мишка заскочил в сени.Дверь за ним закрылась.А он еще ее лапой придавил.Так и остался медведь в избе зимовать под...

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Жил на берегу Байкала старик.Однажды видит в окошко,что бежит к избе большой медведь.А за ним гонится стая волков.Мишка заскочил в сени.Дверь за ним закрылась.А он еще ее лапой придавил.Так и остался медведь в избе зимовать под охраной старика. 1.Выписать из текста 2 слова с безударной гласной.Написать проверочные слова. 2.Выписать из текста 2 имени существительных. 3.Выписать из текста 2 глагола. 4.Выполнить звуко-буквенный анализ слова Рот.

Автор: Гость