Жил на берегу Байкала старик.Однажды видит в окошко,что бежит к избе большой медведь.А за ним гонится стая волков.Мишка заскочил в сени.Дверь за ним закрылась.А он еще ее лапой придавил.Так и остался медведь в избе зимовать под...
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Жил на берегу Байкала старик.Однажды видит в окошко,что бежит к избе большой медведь.А за ним гонится стая волков.Мишка заскочил в сени.Дверь за ним закрылась.А он еще ее лапой придавил.Так и остался медведь в избе зимовать под охраной старика. 1.Выписать из текста 2 слова с безударной гласной.Написать проверочные слова. 2.Выписать из текста 2 имени существительных. 3.Выписать из текста 2 глагола. 4.Выполнить звуко-буквенный анализ слова Рот.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Старик проверочное слово стар, Бежит проверочное слово бег 2) Старик, медведь 3) Видит, бежит 4) Рот-[р о т] -1 слог р-(р) -согл; ТВ; парн; звон; непарн. о-( о) - гл; удар. т-(т) - согл; ТВ; парн; глух; парн. ------------------------------------------------------------- 3 буквы, 3 звука Рада была помочь. :)
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