Определи падеж существительных. Кактусы-самые необычные растения на земле. Они похожи на зеленые пушистые шары, на крохотных морских ежей, на покрытые инеем шишки.

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Определи падеж существительных. Кактусы-самые необычные растения на земле. Они похожи на зеленые пушистые шары, на крохотных морских ежей, на покрытые инеем шишки.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кактусы именительный падеж
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