1. Найти ключевое слово(словосочетание) 2. Слова употребленные в переносном значе??ии 3. Синонимы, антонимы, омонимы(контекстуальные) 4. Слова, стилистически окрашенные(высокий стиль, книжный, разговорный, просторечие, офиц...

Русский язык
1. Найти ключевое слово(словосочетание) 2. Слова употребленные в переносном значе??ии 3. Синонимы, антонимы, омонимы(контекстуальные) 4. Слова, стилистически окрашенные(высокий стиль, книжный, разговорный, просторечие, официальные) 5. Заимствованные слова, архаизмы, неологизмы 6. Профессионализмы, диалектизмы, фразеологизмы.
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Автор: Гость
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Гость:
2.пасха была на снегу. 3. 4. 5.
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