Помогите пожалуйста.. Женщина с 3 группой крови, родители которой имеют 4, выходит замуж. С мужчиной 4 группой крови в браке рождаются 2 детей с 3 группой крови. Определите геннотип

Биология

Помогите пожалуйста.. Женщина с 3 группой крови, родители которой имеют 4, выходит замуж. С мужчиной 4 группой крови в браке рождаются 2 детей с 3 группой крови. Определите геннотип

Автор: Гость