Помогите пожалуйста.. Женщина с 3 группой крови, родители которой имеют 4, выходит замуж. С мужчиной 4 группой крови в браке рождаются 2 детей с 3 группой крови. Определите геннотип
Биология
Помогите пожалуйста.. Женщина с 3 группой крови, родители которой имеют 4, выходит замуж. С мужчиной 4 группой крови в браке рождаются 2 детей с 3 группой крови. Определите геннотип
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родители женщины оба имеют генотип АВ, Женщина ВВ, ее муж АВ, дети ВВ и АВ 50/50
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