Коралина в два раза старше своей Сестрички Тамары и в четыре раза моложе своей мамы. Сколько дет маме, если Тамаре 5 лет?? Помогите пожалуйста очень быстро!!!

Математика

Коралина в два раза старше своей Сестрички Тамары и в четыре раза моложе своей мамы. Сколько дет маме, если Тамаре 5 лет?? Помогите пожалуйста очень быстро!!!

Автор: Гость