Коралина в два раза старше своей Сестрички Тамары и в четыре раза моложе своей мамы. Сколько дет маме, если Тамаре 5 лет?? Помогите пожалуйста очень быстро!!!

Математика
Коралина в два раза старше своей Сестрички Тамары и в четыре раза моложе своей мамы. Сколько дет маме, если Тамаре 5 лет?? Помогите пожалуйста очень быстро!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коралине 10 лет(5*2), значит маме 40(10*4)
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