Вопрос толкайте посильнее напирайте во всю, это возгласы бывают слышны в большом ??коплении людей какой ответ : 1. демонстрация; 2. коллектив; 3. толпа; 4. группа

Обществознание

Вопрос толкайте посильнее напирайте во всю, это возгласы бывают слышны в большом ??коплении людей какой ответ : 1. демонстрация; 2. коллектив; 3. толпа; 4. группа

Автор: Гость