Вопрос толкайте посильнее напирайте во всю, это возгласы бывают слышны в большом ??коплении людей какой ответ : 1. демонстрация; 2. коллектив; 3. толпа; 4. группа
Обществознание
Вопрос толкайте посильнее напирайте во всю, это возгласы бывают слышны в большом ??коплении людей какой ответ : 1. демонстрация; 2. коллектив; 3. толпа; 4. группа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 толпа.......... ...........
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