Какая равность правильная? А)cos(180*-a)=sin a Б)cos(180*-a)=cos a В)sin(180*-a)=cos a Г)sin(180*-a)=sin a
Алгебра
Какая равность правильная? А)cos(180*-a)=sin a Б)cos(180*-a)=cos a В)sin(180*-a)=cos a Г)sin(180*-a)=sin a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) sin (180* - a) = sin a
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