Sr(OH)2 к какому классу неорганических соединений относятся?
Химия
Sr(OH)2 к какому классу неорганических соединений относятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sr(OH)2 это основание
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