Каким способом образованы слова кондитерский, плащ-палатка, вход, бесполезный

Гость: Гость:

Кондитерский - суффиксальным, от существительного "кондитер", плащ-палатка - сложение целых слов, вход - приставочный (или префиксальный) способ, от существительного "ход", бесполезный - приставочно-суффиксальный (префиксально-суффиксальный), от существительного "польза".