Каким способом образованы слова кондитерский, плащ-палатка, вход, бесполезный

Русский язык
Каким способом образованы слова кондитерский, плащ-палатка, вход, бесполезный
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кондитерский - суффиксальным, от существительного "кондитер", плащ-палатка - сложение целых слов, вход - приставочный (или префиксальный) способ, от существительного "ход", бесполезный - приставочно-суффиксальный (префиксально-суффиксальный), от существительного "польза". 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Характеристика : три шляхи широкиï род ; жанр ; идея ; тема ; художественные засоби Помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Пусть А и В зависимые величины и А=кВ.Найдите коэффициент пропорциональности.Помогите,пж)
Ответить
Русский язык
Определи падеж существительных. Кактусы-самые необычные растения на земле. Они похожи на зеленые пушистые шары, на крохотных морских ежей, на пок...
Ответить
Русский язык
Определи падеж существительных. Кактусы-самые необычные растения на земле. Они похожи на зеленые пушистые шары, на крохотных морских ежей, на пок...
Ответить
Математика
Коралина в два раза старше своей Сестрички Тамары и в четыре раза моложе своей мамы. Сколько дет маме, если Тамаре 5 лет?? Помогите пожалуйста оч...
Ответить