Каким способом образованы слова кондитерский, плащ-палатка, вход, бесполезный
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Каким способом образованы слова кондитерский, плащ-палатка, вход, бесполезный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кондитерский - суффиксальным, от существительного "кондитер", плащ-палатка - сложение целых слов, вход - приставочный (или префиксальный) способ, от существительного "ход", бесполезный - приставочно-суффиксальный (префиксально-суффиксальный), от существительного "польза".
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