Характеристика : три шляхи широкиï род ; жанр ; идея ; тема ; художественные засоби Помогите пожалуйста
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Характеристика : три шляхи широкиï род ; жанр ; идея ; тема ; художественные засоби Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А лірика, зв’язок поезії з усною народною творчістю. Тема: відтворення трагічного становища життя на Україні, пов’язаного з тогочасним суспільним ладом. Ідея: засудження влади, яка руйнує щастя українців, чинить перешкоди повноцінному їх життю. Основна думка: немає радості, щастя в українських оселях, бо народ позбавлений волі. Художні засоби «Ой три шляхи широкії» Метафори: «шляхи зійшлися», «калина зов’яла», «шляхи терном заростають» Епітети: «шлях широкий»
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