Пусть А и В зависимые величины и А=кВ.Найдите коэффициент пропорциональности.Помогите,пж)
Математика
Пусть А и В зависимые величины и А=кВ.Найдите коэффициент пропорциональности.Помогите,пж)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=кВ. к=коэффициент пропорциональности. к=А/В
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