Пусть А и В зависимые величины и А=кВ.Найдите коэффициент пропорциональности.Помогите,пж)

Математика

Пусть А и В зависимые величины и А=кВ.Найдите коэффициент пропорциональности.Помогите,пж)

Автор: Гость