Что такое венерина мухоловка

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Что такое венерина мухоловка
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Гость:
Венерина мухоловка ето растение которое питается маленькими насекомами 
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