Синус 72 градусов/8 синус 36 градусов * синус 54 градусов
Математика
Синус 72 градусов/8 синус 36 градусов * синус 54 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin72°/8sin36°·sin54° Т.к. sin36°=sin(90°-54°)=cos54°,то имеем 8sin36°·sin54°= = 8sin54°·sin54° Т.к. sin2α=2 sinα· cosα,то получается 8sin54°cos54°=4sin108° 4sin108°=4sin(90° +18°)= 4cos18° sin72°/8sin36°·sin54°= sin72°/ 4cos18°=cos18°/4cos18° =1/4=0.25
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