Где заключен основной объем воды на Земле? а) в соленых водах Мирового океана б) ?? ледниках в) в пресных подземных и поверхностных водах г) в реках Как называется количество минеральных солей в граммах, растворенных в 1 л...

География

Где заключен основной объем воды на Земле? а) в соленых водах Мирового океана б) ?? ледниках в) в пресных подземных и поверхностных водах г) в реках Как называется количество минеральных солей в граммах, растворенных в 1 л воды? а) концентрация б) соленость в) раствор г) промилле Укажите искусственный водоем: а) река б) пруд в) море г) озеро 4. Какой океан занимает второе место на Земле по площади? а) Атлантический б) Тихий в) Индийский г) Северный Ледовитый 5. Какое озеро самое глубокое на Земле? а) Каспийское б) Аральское в) Байкал г) Виктория 6. На каком материке находится озеро Виктория? а) Африка б) Евразия в) Австралия г) Северная Америка 7. Что является причиной образования океанических течений? а) притяжение Луны б) штормовой ветер в) постоянные ветры г) подводные землетрясения 8. Как называются огромные участки суши, окруженные водами океана? а) острова б) материки в) полуострова г) архипелаги 9. Какое море не имеет берегов? а) Берингово б) Красное в) Саргассово г) Охотское 10. В чем выражается соленость морской воды? а) в процентах б) в промилле в) в граммах г) в градусах Часть В 1. Соотнесите понятия и определения а) часть океана, отделенная от него сушей, островами и отличающаяся свойствами воды б) огромное пространство между материками, заполненное водой в) скопление воды в природном углублении 1. Океан 2. Озеро 3. Море 1 2 3 Океан, занимающий почти половину Мирового океана ____________________________________________________ По площади этот океан можно сравнить с Африкой, Северной и Южной Америкой вместе взятыми ____________________________________________________ Океан, который пересекается 180 меридианом и экватором Океан, омывающий берега всех материков, кроме Австралии ___________________________________________________ Часть С 1. Чем отличаются устья рек Лены и Оби? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Что такое устье, и что может быть устьем? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Автор: Гость