Скільки байтів у повідом лені я люблю україну!

Информатика
Скільки байтів у повідом лені я люблю україну!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут 16 бітів. 1 байт- 8 бітів. Одже 16 : 8 = 2. Це повідомлення має 2 байти
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