Срочно. Помогите пожалуйста. На рисунке изображена мензурка с водой до и после погружения в нее бруска прямоугольной формы, высота которого 40 мм. Определите цену деления шкалы мензурки, объем бруска и площадь его основания.

Физика

Срочно. Помогите пожалуйста. На рисунке изображена мензурка с водой до и после погружения в нее бруска прямоугольной формы, высота которого 40 мм. Определите цену деления шкалы мензурки, объем бруска и площадь его основания.

Автор: Гость