Срочно. Помогите пожалуйста. На рисунке изображена мензурка с водой до и после погружения в нее бруска прямоугольной формы, высота которого 40 мм. Определите цену деления шкалы мензурки, объем бруска и площадь его основания.
Физика
Срочно. Помогите пожалуйста. На рисунке изображена мензурка с водой до и после погружения в нее бруска прямоугольной формы, высота которого 40 мм. Определите цену деления шкалы мензурки, объем бруска и площадь его основания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена деления: 1)20 и 30 30-20=10 2) 10 делений 10:10=1 (мл.)- цена деления мензурки Объём бруска: До погружения в воду было 33,а после погружения стало 43 мл.Тогда: 43-33=10(мл.) Площадь его основания: v=h*s 10мл.=10см в кв. 10 кв см : 40мл. 10 кв см : 4 см= 2,5 кв. см.
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