- написати тіпа того пліспліспліспліс -Привіт, Оксанко! -Привіт! Я дуже рада тебе бачити! Яке гарне тонування пластикових вікон! - У тебе сьогодні гарний настрій. -Ти права. Зранку приходив лікар і сказав, що вже завтра я з...
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- написати тіпа того пліспліспліспліс -Привіт, Оксанко! -Привіт! Я дуже рада тебе бачити! Яке гарне тонування пластикових вікон! - У тебе сьогодні гарний настрій. -Ти права. Зранку приходив лікар і сказав, що вже завтра я зможу повернутися додому. -Це чудова новина! -Ми з нетерпінням чекаємо твого повернення. -Мені дуже приємно чути такі слова, але… у мене виникла одна проблема. -Що трапилось?Можливо, я тобі допоможу. -Це було б прекрасно. Ти знаєш, що я пропустила багато уроків у зв’язку зі станом здоров’я. Але налаштована на серйозну роботу і докладу максимум зусиль, щоб надолужити пропущений матеріал. Мені потрібна твоя допомога. -Я залюбки допоможу тобі.Адже ми розв’язали багато складних задач і написали чимало творів. Ти одна з усім цим не впораєшся. Та завдяки твоїй наполегливості ми швидко все надолужимо. Велике спасибі за підтримку і розуміння. Ти дуже хороша подруга. Дякую. Зустрінемось в неділю. До зустрічі. написати тіпа того пліспліспліспліс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За партою сидить Соломія, раптом до класу вбігає Ірина. Знаєш, що трапилось? - Ні, але з твого виразу обличчя неважко здогадатись… Продовжуй! Це щось таке, що тебе дуже зацікавило. Можливо, але ти навіть не здогадуєшся, що по коридору вже іде до нашого класу “новачок”. І що? Мені байдуже… Ех, якби він був гарний як намальований, тоді інша річ. Та він викапаний Роберт Томас Паттінсон! Невже? Справді. Він такий загадковий, оповитий таємницею. Ти так розповідаєш, ніби це ідеал хлопця. Можна подумати, що ти не зацікавилась ним. -Якщо чесно, то я ще не бачила його, а вже хочу сидіти з ним за партою.Чому ж він зволікає? … Вибач, але це була моя вигадка, що допомогла нам помріяти. Нема за що вибачатись, бо це було весело. Ми могли змалювати в своїй уяві ідеального хлопця. Ти, напевно, думала, що він спортивної статури, енергійний, розумний і красивий. А ти була впевнена, що в нього чудовий голос та миловидне обличчя. Дівчата не зауважили,як до класу зайшов учитель. Вони швиденько підготувались до уроку. За декілька хвилин уже стояли біля дошки й розв’язували складні задачі.
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