Докажите,что если коэффициент пропорциональности функции f(x)=k/x положителен,то дл?? x1gt;x2gt;0 справедливо неравенство f(x1) Пожалуйста помогите и объясните :(

Математика

Докажите,что если коэффициент пропорциональности функции f(x)=k/x положителен,то дл?? x1gt;x2gt;0 справедливо неравенство f(x1) Пожалуйста помогите и объясните :(

Автор: Гость