Докажите,что если коэффициент пропорциональности функции f(x)=k/x положителен,то дл?? x1gt;x2gt;0 справедливо неравенство f(x1) Пожалуйста помогите и объясните :(
Математика
Докажите,что если коэффициент пропорциональности функции f(x)=k/x положителен,то дл?? x1gt;x2gt;0 справедливо неравенство f(x1) Пожалуйста помогите и объясните :(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K/x k>0 x1>x2>0 k/x2-k/x1=k(1/x2-1/x1)=k*(x1-x2)/x1*x2<0 f(x2)<f(x1) - функция убывающая
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