Бирюком жить это как?
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Бирюком жить это как?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иметь угрюмый, замкнутый вид.
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