Бирюком жить это как?

Русский язык
Бирюком жить это как?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иметь угрюмый, замкнутый вид.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какие слова относятся к исторической науки
Ответить
Русский язык
Город курорт порт международного значения значения на берегу азовское моря родина Ивана Поддубного чемпиона мира по классической борьбе КТО ОТВЕ...
Ответить
Русский язык
Устать какой способ образования глагола
Ответить
Математика
ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 12.00 В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ОТОШЛИ ДВА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА. КАКОЕ РАСТОЯНИЕ БУДЕТ МЕЖДУ НИМИ В 12.15 ЕСЛИОДИН ЭЛЕКТРО...
Ответить
Английский язык
Помогите ответить на вопросы на английском,пожалуйста) 1)What time of the day do you call a rush hour? 2)Are the streets of the place where you...
Ответить