Помогите сделать пожалуйста, все задания на фото. Дам 80б.

Немецкий язык
Помогите сделать пожалуйста, все задания на фото. Дам 80б.
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Автор: Гость
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Гость:
№1 1)Кино 2)Фильм 3)снимать 4)кинотеатр 5)экран 6)сценарий 7)актёр 8)герой 9)действие 10)постановка(премьера) 11)фильм ужасов 12)триллер 13)комедия 14)приключенческий фильм 15)художественный фильм 16)известный 17)знаменитый 18)увлекательный 19)скучный 20)нравиться №2 Ins Kino gehen Ein bekannter Schauspieler Ein langweiliger Film Einen interessanten Film sehen Dieser Held ist berühmt Mir gefällt dieser Abenteuerfilm. Diese Komödie ist sehr lustig №3 Кино -- это зеркало нации. Фильмы могут многое рассказать о жизни людей. Фильм -- такое же искусство,как литература или живопись.Первый фильм был снят братьями Люмьер в Париже в 1895 году. Этот новый вид искусства очень быстро стал популярным во всей Европе. Первые фильмы были чёрно-белыми и длились максимум 10-15 минут. Первыми фильмами были экранизированные романы и рассказы:"Обрыв","Анна Каренина","Война и мир".  Я и мой друг в последнее время ходим в кино чаще,чем раньше. Техника делает 2 часа просмотра кино суперскими и фантастическими. Я предпочитаю серьёзные фильмы. Я иду в кино,чтобы провести там два приятных часа. 
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