1)Озаглавить текст2) с чем автор сравнивает плывущие по небу облака? 3)А тебе приход??лось наблюдать такую картину? 4)Чем (или кем) тебе представлялись облака? 5) спиши первое предложение. Раздели слова вертикальной чертой на с...

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1)Озаглавить текст2) с чем автор сравнивает плывущие по небу облака? 3)А тебе приход??лось наблюдать такую картину? 4)Чем (или кем) тебе представлялись облака? 5) спиши первое предложение. Раздели слова вертикальной чертой на слоги. По небу плывет пушистое облако. А вот еще такое же белое и пушистое.... Они медленно плывут по весеннему небу, как стая огромных белоснежных птиц. Зимой таких облаков не бывает. Это весенние кучевые облака.
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Гость:
Сравнивает с - птицами заглавие-" Облака" приходилось
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