Помогите пожалуйста написать отзыв на сказку "волшебник изумрудного города"

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Помогите пожалуйста написать отзыв на сказку "волшебник изумрудного города"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недавно я прочитала книгу "Волшебники изумрудного города". Мне очень понравилась эта книга за то, что она очень красочная и интересная. В книге очень захватывающе описываются события жизни девочки Элли и песика Тотошки, о том как они попали в ураган, о ихних приключениях в сказочной стране и о встрече спутников в пути к волшебнику. Мне очень понравилась книга и я советую вам ее прочитать.
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