Какой падеж у слова грустный

Русский язык
Какой падеж у слова грустный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грустный-Именительный падеж.
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