Какие слова относятся к исторической науки
Окружающий мир
Какие слова относятся к исторической науки
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Телескоп,ушка,микроскоп
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