Докажите что если ( xn)- геометрическая прогрессия, то х1 * х15 = х10 * х6 Пожалуйста с объяснениями, буду очень благодарна.
Алгебра
Докажите что если ( xn)- геометрическая прогрессия, то х1 * х15 = х10 * х6 Пожалуйста с объяснениями, буду очень благодарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X₁₅=x₁*q¹⁴ x₁₀=x₁*q⁹ x₆=x₁*q⁵ x₁ * x₁₅= x₁₀ * x₆ x₁ * x₁*q¹⁴ = x₁*q⁹ * x₁*q⁵ x₁² * q¹⁴ = x₁² * q¹⁴ Что и требовалось доказать.
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