Докажите что если ( xn)- геометрическая прогрессия, то х1 * х15 = х10 * х6 Пожалуйста с объяснениями, буду очень благодарна.

Алгебра

Докажите что если ( xn)- геометрическая прогрессия, то х1 * х15 = х10 * х6 Пожалуйста с объяснениями, буду очень благодарна.

Автор: Гость