Вычислите площадь прямоугольника (в см2), длина которого равна 38 см, а ширина - 2,5 дм. Помогите пожалуйста, буду очень благодарна.

Математика

Вычислите площадь прямоугольника (в см2), длина которого равна 38 см, а ширина - 2,5 дм. Помогите пожалуйста, буду очень благодарна.

Автор: Гость