Вычислите площадь прямоугольника (в см2), длина которого равна 38 см, а ширина - 2,5 дм. Помогите пожалуйста, буду очень благодарна.
Математика
Вычислите площадь прямоугольника (в см2), длина которого равна 38 см, а ширина - 2,5 дм. Помогите пожалуйста, буду очень благодарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5дм =25 см; 1)38*25=950см^2 площадь прямоугольника
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