Победа князя литовского Ольгерда в битве на синих водах ее значение ?
История
Победа князя литовского Ольгерда в битве на синих водах ее значение ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Битва шла в 1362 24- 25 декабря. Битва состоялась в Украине возле реки Синюха. Противниками ВКЛ была золотая орда. Победил Ольгерд со своей армией, что открыло новые территории в Украине.
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