Чим відрізняються покриви тіла тварин від рослин?

Биология
Чим відрізняються покриви тіла тварин від рослин?
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Гость:
У рослин кора кутикула  у тварин  шерсть,перо 
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