Составить предложение со словом просвещение. Пожалуйста срочно помогите!!!
Русский язык
Составить предложение со словом просвещение. Пожалуйста срочно помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наш класс с удовольствием изучает иностранные языки с учебниками издательства "Просвещение".
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