Прохожий, догнавший другого, спросил: "Как далеко до деревни, которая у нас впереди?". Ответил другой прохожий: "Расстояние от той деревни, от которой ты идешь, равно третей части всего расстояния между деревнями, а если ещё п...

Математика

Прохожий, догнавший другого, спросил: "Как далеко до деревни, которая у нас впереди?". Ответил другой прохожий: "Расстояние от той деревни, от которой ты идешь, равно третей части всего расстояния между деревнями, а если ещё пройдешь две версты, тогда будешь ровно посередине между деревнями". Сколько верст осталось ещё идти первому прохожему? можно только не уравнением

Автор: Гость