Прохожий, догнавший другого, спросил: "Как далеко до деревни, которая у нас впереди?". Ответил другой прохожий: "Расстояние от той деревни, от которой ты идешь, равно третей части всего расстояния между деревнями, а если ещё п...

Математика
Прохожий, догнавший другого, спросил: "Как далеко до деревни, которая у нас впереди?". Ответил другой прохожий: "Расстояние от той деревни, от которой ты идешь, равно третей части всего расстояния между деревнями, а если ещё пройдешь две версты, тогда будешь ровно посередине между деревнями". Сколько верст осталось ещё идти первому прохожему? можно только не уравнением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3 пути он прошел, две версты ему нужно дойти до 1/2, тоесть 1/2-1/3=1/6 пути это 2 версты Ему осталось идти 2/3 пути, 2/3 = 4/6, следовательно, осталось пройти 2*4=8 верст
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ПОМОГИТЕ желательно с рисунком))))) Из точки К к плоскости проведены две наклонные КЕ и КР.Проекция наклонной КЕ равна 8см,проекция наклонной КР ...
Ответить
Математика
Как писать слово решотку
Ответить
Математика
Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов расстояние между которыми 600 км и встретились через 4 ч.определи скорость...
Ответить
Русский язык
1. В современном русском языке используют_____________? 2. В роли обращения обычно высту??ает_________________? 3. Графически обращение обознач...
Ответить
Русский язык
Подобрать подходящее по смыслу имена существительные с шипящим согласным на конце . Найти в лесу душистый ..... ?
Ответить