Прохожий, догнавший другого, спросил: "Как далеко до деревни, которая у нас впереди?". Ответил другой прохожий: "Расстояние от той деревни, от которой ты идешь, равно третей части всего расстояния между деревнями, а если ещё п...
Математика
Прохожий, догнавший другого, спросил: "Как далеко до деревни, которая у нас впереди?". Ответил другой прохожий: "Расстояние от той деревни, от которой ты идешь, равно третей части всего расстояния между деревнями, а если ещё пройдешь две версты, тогда будешь ровно посередине между деревнями". Сколько верст осталось ещё идти первому прохожему? можно только не уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3 пути он прошел, две версты ему нужно дойти до 1/2, тоесть 1/2-1/3=1/6 пути это 2 версты Ему осталось идти 2/3 пути, 2/3 = 4/6, следовательно, осталось пройти 2*4=8 верст
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