Составить 4 предложения со словами у меня красивый почерк
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Составить 4 предложения со словами у меня красивый почерк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень горжусь своим красивым подчерком. Ученик Вася хвастается своим красивым подчерком . Наш прошлый учитель славился своим красивым подчерком . своим красивым подчерком я подписал тетрадь.
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