Большинство шляхты, которая проживала на тер.Бел во время войны 1812: 1. добровольно записалась в русскую арм. 2. организов. помощь потерпевшим от войны 3. были выселены с тер.бел 4. поддерживали оккупационный режим

История

Большинство шляхты, которая проживала на тер.Бел во время войны 1812: 1. добровольно записалась в русскую арм. 2. организов. помощь потерпевшим от войны 3. были выселены с тер.бел 4. поддерживали оккупационный режим

Автор: Гость