Большинство шляхты, которая проживала на тер.Бел во время войны 1812: 1. добровольно записалась в русскую арм. 2. организов. помощь потерпевшим от войны 3. были выселены с тер.бел 4. поддерживали оккупационный режим
История
Большинство шляхты, которая проживала на тер.Бел во время войны 1812: 1. добровольно записалась в русскую арм. 2. организов. помощь потерпевшим от войны 3. были выселены с тер.бел 4. поддерживали оккупационный режим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поддерживали оккупационный режим (правильный ответ 4)
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