С одной и той же станции в противоположных направлениях выехали два велосипедист??, один со скоростью 12 км/ч, а другой со скоростью 14ки/ч. Первый велосипедист выехал на час раньше второго. через сколько времени после его выхо...

Математика

С одной и той же станции в противоположных направлениях выехали два велосипедист??, один со скоростью 12 км/ч, а другой со скоростью 14ки/ч. Первый велосипедист выехал на час раньше второго. через сколько времени после его выхода расстояние между ними будет равно 64км.

Автор: Гость