С одной и той же станции в противоположных направлениях выехали два велосипедист??, один со скоростью 12 км/ч, а другой со скоростью 14ки/ч. Первый велосипедист выехал на час раньше второго. через сколько времени после его выхо...

Математика
С одной и той же станции в противоположных направлениях выехали два велосипедист??, один со скоростью 12 км/ч, а другой со скоростью 14ки/ч. Первый велосипедист выехал на час раньше второго. через сколько времени после его выхода расстояние между ними будет равно 64км.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 часа 64-12=52 52/(14+12)=2 часа
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