Масса 2 яблок такая же как и 3 персиков, а масса персика такая же, как и масса 2 абрик??с. На одной чаше весов - 2 яблока. Сколько абрикос нужно положить на вторую чашу весов, чтобы уравновесить чаши?
Математика
Масса 2 яблок такая же как и 3 персиков, а масса персика такая же, как и масса 2 абрик??с. На одной чаше весов - 2 яблока. Сколько абрикос нужно положить на вторую чашу весов, чтобы уравновесить чаши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 3×2=6(п) нужно положить что бы чаши уравновесились
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