Масса 2 яблок такая же как и 3 персиков, а масса персика такая же, как и масса 2 абрик??с. На одной чаше весов - 2 яблока. Сколько абрикос нужно положить на вторую чашу весов, чтобы уравновесить чаши?

Математика

Масса 2 яблок такая же как и 3 персиков, а масса персика такая же, как и масса 2 абрик??с. На одной чаше весов - 2 яблока. Сколько абрикос нужно положить на вторую чашу весов, чтобы уравновесить чаши?

Автор: Гость