X в квадрате -3X - 10=0
Математика
X в квадрате -3X - 10=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=9-4×(-10) D=корень из 49 D=7 x1=(3+7)/2 x1=5 x2=(3-7)/2 x2=-2
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