Докажите что параллелограмм у которого 1 угол равен 90° является прямоугольником
Геометрия
Докажите что параллелограмм у которого 1 угол равен 90° является прямоугольником
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллелограмм-это четырехугольник у которого стороны попарно параллельны и равны(об углах также) В параллелограме сумма углов =360° ∠1=∠2⇒∠1+∠2=180° (360-180)÷2=90° Четырехугольник у которого все углы прямые(равны 90°)называется прямоугольником
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