Докажите что параллелограмм у которого 1 угол равен 90° является прямоугольником

Гость: Гость:

Параллелограмм-это четырехугольник у которого стороны попарно параллельны и равны(об углах также) В параллелограме сумма углов =360° ∠1=∠2⇒∠1+∠2=180° (360-180)÷2=90° Четырехугольник у которого все углы прямые(равны 90°)называется прямоугольником