Докажите что разность квадратов двух последовательных четных чисел не делится на степень 2 большую чем 2 ^2
Алгебра
Докажите что разность квадратов двух последовательных четных чисел не делится на степень 2 большую чем 2 ^2
Ответ(ы):
Гость:
Возьмем 2 последовательных четных чисел : 2k и 2k+2 (2k+2)²-(2k)²=4k²+8k+4-4k²=8k+4=4(2k+1) а число 4(2k+1) делится на 2 и 2², потому что число 2k+1 нечетное
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