Докажите, что у равностороннего треугольника все углы равны
Геометрия
Докажите, что у равностороннего треугольника все углы равны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник называется равнобедренным, если в нем две стороны равны между собой. Равенство двух сторон обеспечивает определенные зависимости между элементами этой фигуры, облегчающие решение геометрических задач.
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