Докажите что значение выражения не зависит (a^2-6ab+9b^2)+(3a^2+ab-7b^2)-(a^2-5ab+2b^2) не зависит от b
Алгебра
Докажите что значение выражения не зависит (a^2-6ab+9b^2)+(3a^2+ab-7b^2)-(a^2-5ab+2b^2) не зависит от b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что не зависит т.к при раскрытие скобок и приведение подобных уничтожается все кроме 3a^2 ну и оно не содержит b. возможно так
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