Оповідання лісовий струмок

Гость: Гость:

Одного літнього дня я пішла гратися до струмка. Я помітила що біля нього росте дуже багато рослин. І я взялася рвати їй. Там були і ромашки, і фіалки, і навіть кілька тюльпанчиків!!! Струмок дуже швидко біг за легеньким вітерцем, і віз на собі легенький зелений листочок, який упав з дуба.