Оповідання лісовий струмок
Українська мова
Оповідання лісовий струмок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одного літнього дня я пішла гратися до струмка. Я помітила що біля нього росте дуже багато рослин. І я взялася рвати їй. Там були і ромашки, і фіалки, і навіть кілька тюльпанчиків!!! Струмок дуже швидко біг за легеньким вітерцем, і віз на собі легенький зелений листочок, який упав з дуба.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Известно что у этого трехзначного числа число единиц в три раза меньше десятков, а число десятков в 3 раза меньше числа сотен. Запиши это трехзначн...
Математика