Оповідання лісовий струмок

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Оповідання лісовий струмок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одного літнього дня я пішла гратися до струмка. Я помітила що біля нього росте дуже багато рослин. І я взялася рвати їй. Там були і ромашки, і фіалки, і навіть кілька тюльпанчиків!!! Струмок дуже швидко біг за легеньким вітерцем, і віз на собі легенький зелений листочок, який упав з дуба.
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