Докажите неравенство a²+b²-6a+2b+10больше или равно 0

Гость: Гость:

a^2 + b^2 - 6*a +2*b +10 = a^2-6a+9 + b^2+2b+1 = (a-3)^2 + (b+1)^2 >=0, так как сумма квадратов, равно как и любой квадрат больше либо равен нуля. Хорошо :)