помогите решить задачу? Зеленой краски 8 кг по 22 рубля, а белой краски ? кг по 25 руб 30 копеек.Всего отдали денег 251 рубль 90 копеек

Математика

помогите решить задачу? Зеленой краски 8 кг по 22 рубля, а белой краски ? кг по 25 руб 30 копеек.Всего отдали денег 251 рубль 90 копеек

Автор: Гость