помогите решить задачу? Зеленой краски 8 кг по 22 рубля, а белой краски ? кг по 25 руб 30 копеек.Всего отдали денег 251 рубль 90 копеек
Математика
помогите решить задачу? Зеленой краски 8 кг по 22 рубля, а белой краски ? кг по 25 руб 30 копеек.Всего отдали денег 251 рубль 90 копеек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)22×8=176(р)-зел.кр .2)251р.90коп-176р.оокоп=75р.90 коп. 3)75р.90коп.:25р.30коп.=3кг-белой кр.
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