Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. За 22 пачки печенья заплатили 480 рублей Сколько стоят 11 таких пачек? Сколько стоят 55 таких пачек?
Математика
Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. За 22 пачки печенья заплатили 480 рублей Сколько стоят 11 таких пачек? Сколько стоят 55 таких пачек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-это в 2 раза меньше, чем 22 значитъ 480:2=240- за 11 пачек 240*5=1200- за 55 пачек
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