В каком из треугольников нарушена закономерность записи чисел 4 8 10 16 как сделать

Математика
В каком из треугольников нарушена закономерность записи чисел 4 8 10 16 как сделать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Далжно быть так 4 8 12 16 там в 10 треугольнике нарушена закономерность.
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