Знайти добуток всих натуральних двохзначних чисел у яких перша цифра вдвичи биль??е другойи
Информатика
Знайти добуток всих натуральних двохзначних чисел у яких перша цифра вдвичи биль??е другойи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var p, i: integer; begin p:=1; for i:=10 to 99 do if (i div 10)=2* (i mod 10) then p:=p*i; writeln(p); end.
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