Знайти добуток всих натуральних двохзначних чисел у яких перша цифра вдвичи биль??е другойи

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Знайти добуток всих натуральних двохзначних чисел у яких перша цифра вдвичи биль??е другойи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var   p, i: integer; begin   p:=1;   for i:=10 to 99 do     if (i div 10)=2* (i mod 10) then p:=p*i;   writeln(p); end.
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