Напишите. На тему "Я живу в России"
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Напишите. На тему "Я живу в России"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу в Росии мне там очень нравится а живу со своими родителями.Мы каждую неделю ездим к бабушке.Мы там кушаем разговариваем.Я учусь в росийской школе мне там очень нравится у меня есть мои лучшие друзья.Я люблю гулять со своими друзьями или с родителями.Я очень люблю.Росию.
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