Помогите мне дописать что я считаю для себя важным ато в голову ничего не лезит

Литература
Помогите мне дописать что я считаю для себя важным ато в голову ничего не лезит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заниматься спортом, ходить на кружки, хорошо учиться в школе, гулять  с друзьями во дворе.
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