На фотографиях вся лиственница текстурированная, окрашена в один цвет, а еще, очень интересно, получается, окрашивать двумя цветами.. Правильно ли стоят запятые?

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На фотографиях вся лиственница текстурированная, окрашена в один цвет, а еще, очень интересно, получается, окрашивать двумя цветами.. Правильно ли стоят запятые?
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Гость:
После ЕЩЕ думаю, что нет запятой после ПОЛУЧАЕТСЯ точно нет
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