Подскажите пожалуйста с решением)) 1507 заданько)
Математика
Подскажите пожалуйста с решением)) 1507 заданько)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние первого участка равна 2часа*60км/час=120 км. составляем уравнение.Обозначим расстояние второго участка х.Средняя скорость равна:весь путь/на все время,то есть : 51км/ч=120+х/2+3 255=120+х х=255-120 х=135 находим скорость во втором участке 135км/3час=45 км/час
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